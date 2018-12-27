Луганск, 27 декабря, 2018, 07:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские вооружённые формирования дважды открывали огонь по позициям защитников ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 27 декабря официальный сайт оборонного ведомства.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Были обстреляны позиции защитников ЛНР, расположенные в районе населённого пункта Донецкий и около памятника Князю Игорю.

В направлении Донецкого была выпущена одна мина калибра 120 мм, а также зафиксирована стрельба в районе памятника Князю Игорю.

Действия ВСУ не привели к жертвам и разрушениям, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Напомним, сутками ранее украинские формирования четыре раза открывали огонь по территории ЛНР, применяя 82-мм миномёты и гранатомёты СПГ.

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По данным представителей Народной милиции ЛНР, своевременная публикация информации о подготовке Украиной военной провокации в Донбассе позволила сорвать планы Киева.

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