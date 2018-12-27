Вашингтон, 27 декабря, 2018, 06:14 — ИА Регнум. Делегация из США отправится в Пекин для проведения торговых переговоров с Китаем 7 января 2019 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Сообщается, что во главе американской делегации будет торговый представитель США Джеффри Герриш. В составе его группы будет и представитель американского минфина Дэвид Мэлпасс. Как отмечает агентство, официально ведомства отказались от комментариев по поводу представителей. Состав делегации со стороны Китая не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем начнутся в январе 2019 года. Детали встречи глава американского минфина не сообщил.