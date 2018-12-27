Ханчжоу, Китай, 27 декабря, 2018, 05:42 — ИА Регнум. Восточная китайская провинция Чжэцзян, являющаяся домом для интернет-гиганта Alibaba и целого ряда крупных курьерских служб, отправила более 10 млн посылок в 2018 году, сообщили в местном почтовом управлении, передает 26 декабря агентство Синьхуа.

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Трансграничные отправки посылок растут стремительными темпами в регионе. Количество посылок в другие страны, а также Гонконг, Макао и Тайвань превысили 200 млн единиц, что на 117% выше, чем годом ранее, заявил глава управления Ван Дэбэнь.

Количество посылок в сельскую местность достигло 1,8 млрд единиц после того, как курьеры получили доступ к деревням, сёлам и мелким городкам в провинции. Общая стоимость отправлений оценивается в 100 млрд юаней ($14,5 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, Китай стал крупнейшей «почтовой державой», в которой каждую минуту отправляется 76 тыс. посылок. Отметим также, что Alibaba является очень популярной торговой интернет-площадкой, которой пользуются по всему миру, именно благодаря возможности приобрести товар с доставкой чуть ли не в любую точку мира.