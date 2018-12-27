Петропавловск-Камчатский, 27 декабря, 2018, 05:45 — ИА Регнум. Столб пепла высотой в семь километров выбросил утром 27 декабря вулкан Шивелуч, сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

NASA Вулкан Шивелуч

Выброс произошел примерно в восемь часов утра по местному времени.

«Высота выброса составляет до семи тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 10 километров в северном направлении от вулкана в сторону Карагинского залива, населенные пункты на пути его распространения отсутствуют», — сообщили в МЧС.

Сейсмологи отмечают, что населенные пункты — в безопасности, выпадения пепла не прогнозируется на жилых территориях. Тем не менее туристам, которые планировали побывать близ Шивелуча, нужно избегать парогазовых выбросов.

Рядом с вулканом находиться небезопасно, поскольку может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа. Также существует опасность попасть в пеплопад, а это — риск аллергических реакций, а также выхода автомобилей из строя, ведь пепел может попасть в их механизмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной выброс пепла Шивелучем зафиксирован 21 декабря. Высота столба пепла превысила шесть километров.