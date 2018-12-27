Чанша, Китай, 27 декабря, 2018, 05:28 — ИА Регнум. Суд центральной китайской провинции Хунань приговорил двух наркоторговцев к смертной казни и еще одного к пожизненному заключению за участие в реализации 70 км метамфетамина, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Приговор был вынесен Промежуточным народным судом города Юэян. Один из ключевых членов банды Хуан Цзяхуэй получил смертный приговор за торговлю наркотиками, еще один фигурант Юань Сяньсун был приговорен к смерти за перевозку наркотиков, сообщили в суде. Суд также приговорил к пожизненному заключению Сюн Кая за участие в перевозке наркотиков. Всё личное имущество приговоренных будет конфисковано.

Отметим, что наркоторговцы закупили 70 мешков метамфетамина в провинции Гуандун на юге Китая в октябре 2017 года, после чего были пойманы полицией в городе Юэян, когда возвращались обратно из поездки в провинцию Хубэй. Кроме того, в Китае с января по сентябрь 2018 года полиция задержала более 94 тыс. подозреваемых по 78 тыс. эпизодов, связанных с торговлей наркотиками, изъяв при этом 44 тонны запрещенных к обороту веществ.