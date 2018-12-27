Вашингтон, 27 декабря, 2018, 05:13 — ИА Регнум. Военную мощь США эксплуатируют другие страны для наведения порядка в мире, заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак, сообщает телеканал NBC News.

U.S. Army Американские солдаты

«Америка не должна сражаться за каждую страну на свете, во многие такие дела вообще лезть не следует. Если они хотят, чтобы мы сражались — пусть заплатят свою цену. Иногда, конечно, это цена финансовая, так что мы не отщепенцы этого мира. Мы больше не отщепенцы, ребята! И люди уже не смотрят на нас, как на отщепенцев», — заявил он.

Таким образом американский президент прокомментировал свое решение вывести войска из Сирии. При этом он подчеркнул, что никаких планов о выводе военного контингента из Ирака у него нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Дональд Трамп вместе с супругой посетили военную базу в Ираке. Там они встретились с военнослужащими, послом США в Ираке, а так же с командным составом вооруженных сил Соединенных Штатов в регионе.