Кишинёв, 27 декабря, 2018, 04:52 — ИА Регнум. В Молдавии 26 декабря началась регистрация партий и кандидатов для участия в парламентских выборах, намеченных на 24 февраля 2019 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, основные политические силы представили списки кандидатов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Список Партии социалистов возглавили лидер партии Зинаида Гречаная, исполнительный секретарь Влад Батрынча и глава фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева Ион Чебан. Президента Игоря Додона в списке нет. Он хотел возглавить список социалистов, но в Демпартии заявили, что должность президента этого не допускает.

Список правящей Демпартии возглавили партийный лидер Владимир Плахотнюк, премьер-министр Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду.

Первую тройку избирательного блока ACUM, объединившего правую оппозицию, составили лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду, председатель платформы «Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе и его заместитель Александр Слусарь.

В тот де день ЦИК определил очередность конкурентов в бюллетене. Первый номер достался Демпартии, второй — блоку ACUM, далее следуют Партия коммунистов и Партия социалистов.

Выборы, отметим, впервые пройдут по смешанной системе. 50 депутатов изберут по партийным спискам, а еще 51 — по одномандатным округам.