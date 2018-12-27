Москва, 27 декабря, 2018, 04:49 — ИА Регнум. Украина, создав с подачи США свою раскольническую «Православную церковь Украины» вместо канонической, сделала ее филиалом «задворья» при дворе «турецкого султана», заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

President.gov.ua Украинские раскольники

"Вся эта авантюра с новой украинской церковью родилась в Соединенных Штатах… Результат, отдали эту церковь, которую создали, на откуп стамбульскому патриарху… Вот этому, который пресмыкается перед султаном в Турции, который был офицером турецкой армии… И стали вы филиалом вот этого задворья в Стамбуле, которым управляет этот капитан, бывший, турецкой армии», — завил Кедми

По словам Кедми, такое положение по сути вдвойне унизительно, поскольку делает украинскую церковь подчиненной патриарху Константинопольскому Варфоломею, который, по сути дела, от и до ангажирован Турцией и США.

Напомним, что президент Украины Пётр Порошенко подписал 22 декабря указ о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Украинскую метрополию Русской православной церкви. При этом Константинополь за предоставление томоса должен будет получить от Украины целый ряд храмов в свое распоряжение.

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