Катания, Италия, 27 декабря, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Визит в город Катанию (Сицилия, Италия), который пострадал от землетрясения, планирует замглавы итальянского правительства Луиджи Ди Майо, говорится в сообщении в его Twitter.

Vitor Карта Сицилии

Ди Майо уточнил, что будет на месте ЧП утром 27 декабря. В поездку с ним отправится Анджело Борелли, глава департамента гражданской защиты Италии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Катании во время землетрясения пострадали десять человек. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в ночь на 26 декабря.