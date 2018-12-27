Киев, 27 декабря, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Почти вся «серая зона» в Донбассе взята под контроль ВСУ с мая 2014 года, заявил Юрий Бирюков, помощник украинского министра обороны, в эфире телеканала «Прямой».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ВСУ

По его словам, «освобождены» за время гражданской войны на Украине две трети территории.

«Практически вся «серая зона» освобождена и взята под контроль», — заявил Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря замглавы управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о готовящихся со стороны Украины провокациях, цель которых — любой ценой сохранить власть в руках действующего украинского президента.