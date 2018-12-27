Багдад, 27 декабря, 2018, 03:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп посетил американскую военно-воздушную базу аль-Асад в Ираке. Об этом американский президент сообщил на своей странице в Twitter.

Twitter.com/realdonaldtrump Дональд Трамп в Ираке

«Первая леди США Меланья и я были удостоены посещения наших невероятных бойцов на военно-воздушной базе аль-Асад. БОЖЕ ХРАНИ АМЕРИКУ!» — заявил он.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1078026520021544960

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не имеет намерений выводить американский военный контингент из Ирака. По его словам, он может использовать военные базы в Ираке на случай возникновения желания атаковать «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).