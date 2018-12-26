Берлин, 27 декабря, 2018, 02:46 — ИА Регнум. Девятилетний мальчик из немецкого Цетеля обратился в полицию, так как его не устроили подарки от родителей на Рождество, сообщает телеканал NDR.

Цитата из к/ф «Один дома». Реж. Крис Коламбус. 1990. США Недовольный ребёнок

Сообщается, что сотрудники полиции прибыли в дом, откуда поступило сообщение. На пороге их ждал сердитый ребенок. Полицейские сверили список желаемых подарков мальчика с тем, что ему было подарено, и пришли к выводу, что ни один подарок не совпал с желаемым.

Правоохранителям удалось помирить ребенка с его родителями. Они также объяснили мальчику, что Санта-Клаус уже старый и вполне мог просто перепутать подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря газета The Washington Post опубликовала статью, в которой журналист размышляет о том, является ли сидение детей на коленях у Санта-Клауса прологом к домогательствам или нет.

Ряд опрошенных журналистом родителей заявил, что попытки усмотреть домогательства в традиционном рождественском ритуале — это попытка политизировать праздник.