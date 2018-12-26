Москва, 27 декабря, 2018, 02:36 — ИА Регнум. Следственный комитет Москвы проверит информацию о женщине, которая потеряла зрения после посещения косметолога, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

У косметолога

Сообщается, что следователи проверят информацию, ранее размещенную в СМИ, на предмет соответствия требованиям безопасности здоровья посетителей косметологической клиники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее телеканал РЕН-ТВ сообщил, что 37-летняя женщина посетила в декабре некую клинику. У нее начало ухудшаться зрение после косметологической процедуры. Когда она рассказала об этом сотрудникам клиники, ей вызвали скорую помощь. По предварительным данным, у женщины случилась закупорка глазной артерии.