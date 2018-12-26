Ульяновск, 27 декабря, 2018, 02:12 — ИА Регнум. Подозреваемым по делу об убийстве четырех человек является 38-летний племянник погибшей женщины, сообщают «Вести.ру».

Убийство

Сообщается, что 38-летний мужчина страдал нервным расстройством. Предполагается, что подозреваемый застрелил свою тетю и двух ее дочерей, а затем ранил подростка, который сумел убежать.

Четвертое тело мужчины и оказалось этим подозреваемым. По данным СМИ, подозреваемый был уже ранее судим за нападение на супруга погибшей женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в квартире одного из домов Заволжского района Ульяновска были обнаружены тела 48-летней женщины, ее двух детей и мужчины с огнестрельными ранениями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух или более лиц».