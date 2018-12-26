Челябинск, 27 декабря, 2018, 01:45 — ИА Регнум. Обыски в «Красном и Белом» связаны с подозрением в неуплате налогов, со ссылкой на пресс-службу челябинской компании передает РЕН-ТВ.

Evgeniy Isaev Полицейский

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обыски прошли в головном офисе компании в Челябинске, а также в офисах и на складах в Екатеринбурге, Москве и Московской области.

Комментируя сообщения о следственных действиях, владелец компании Сергей Студенников сказал, что не знает, с чем они связаны. По данным Forbes, осенью 2017 года сеть «Красное и Белое» насчитывала около 4700 магазинов в 54 регионах РФ.