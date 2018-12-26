Челябинск, 27 декабря, 2018, 01:28 — ИА Регнум. Причину обысков, которые прошли в офисе челябинской компании «Красное & Белое», ее владелец Сергей Студенников не знает, передает РБК.

Студенников, комментируя информацию об обысках в компании, заявил, что в курсе, но «не знает», почему так происходит. По данным СМИ, обыски прошли не только в Челябинске, но и в офисе в городе Подольске (Московская область) и в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обыски в головном офисе «Красного и Белого» в Челябинске и на складах компании прошли утром 26 декабря.

Напомним, «Красное и Белое» — крупная сеть алкомаркетов. В октябре Студенников вошел в список долларовых миллиардеров по версии Bloomberg. В 2017 году продажи в сети выросли на 50% и достигли 215 млрд рублей. В 2018 году рост составил 40%.