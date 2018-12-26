Не уходит насовсем. Ирак останется базой для действий США в Сирии
Багдад, 26 декабря, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Территория Ирака может использоваться как база для военных действий США на территории Сирии, сообщает 26 декабря агентство Reuters.
По утверждению агентства, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с американскими военными, размещенными в Ираке.
По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, президент Трамп со своей супругой совершил неожиданный визит в Багдад поздравить военных с католическим Рождеством и поблагодарить их за службу.
Во время своего визита в Ирак Трамп заявил, что не планирует выводить войска США из этой страны.
«Кроме того, мы можем использовать Ирак как базу, если захотим сделать что-то в Сирии», — — цитирует слова Трампа агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Трамп заявил о решении полностью вывести американские войска с территории Сирии.