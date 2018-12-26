Багдад, 26 декабря, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Территория Ирака может использоваться как база для военных действий США на территории Сирии, сообщает 26 декабря агентство Reuters.

Jayel Aheram «Привет!» из Ирака

По утверждению агентства, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с американскими военными, размещенными в Ираке.

По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, президент Трамп со своей супругой совершил неожиданный визит в Багдад поздравить военных с католическим Рождеством и поблагодарить их за службу.

Во время своего визита в Ирак Трамп заявил, что не планирует выводить войска США из этой страны.

«Кроме того, мы можем использовать Ирак как базу, если захотим сделать что-то в Сирии», — — цитирует слова Трампа агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Трамп заявил о решении полностью вывести американские войска с территории Сирии.