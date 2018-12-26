Киев, 26 декабря, 2018, 23:46 — ИА Регнум. В ноябре 2018 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 0,6% по сравнению с октябрем и составил $74,76 млрд, сообщает пресс-служба министерства финансов Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Гаечный ключ

Согласно сообщению, по сравнению с началом года госдолг Украины уменьшился на 2% в долларовом эквиваленте.

Напомним, в 2017 году госдолг Украины вырос на 7,5% и составил $76,3 млрд.

Отметим, киевский режим не считает высокий уровень государственного долга серьезной проблемой для экономики. Несмотря на снижение уровня промышленного производства, катастрофическое состояние автопрома, обнищание населения и рост цен на услуги ЖКХ, украинские власти продолжают заключать соглашения с МВФ и другими международными организациями о кредитовании, что все сильнее загоняет страну в долговую кабалу и зависимость от международных «партнеров».