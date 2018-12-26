Киев, 26 декабря, 2018, 23:28 — ИА Регнум. По данным социологического опроса социологической группы «Рейтинг», 33% граждан Украины хотят работать за границей, сообщает 26 декабря УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

Согласно сообщению, 52% из тех, кто желает работать за границей, готовы в будущем вложить заработанные деньги в открытие собственного дела. Также 52% опрошенных заявили, что они не намерены открывать собственное дело.

Социологический опрос был проведен с 16 ноября по 10 декабря, были опрошены 40 тыс. граждан Украины.

Напомним, высокий уровень миграции на Украине наблюдается в связи с плохими условиями работы и низкой заработной платой по сравнению с трудоустройством за границей.