Москва, 26 декабря, 2018, 22:59 — ИА Регнум. В Москве будет увеличено количество видеокамер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Дорожные камеры

По информации издания, речь идёт, в частности, о 140 новых парконах — устанавливаемых на автомобили мобильных комплексах, фиксирующих в том числе несвоевременную остановку и неоплату парковки.

Ещё 200 новых комплексов будут фиксировать непропуск водителями пешеходов на нерегулируемых переходах.

Установка новых камер связывается как с расширением зоны платной парковки в столице, так и намерением городских властей повысить доходы бюджета. Отмечается, что за счёт штрафов за неуплату стоянки в Москве государство уже получило 21 млрд рублей.

По данным ЦОДД, на сегодняшний день в Москве действует 1463 камеры. В ближайшее время их число планируется увеличить в полтора раза.