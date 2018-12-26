Мадрид, 26 декабря, 2018, 22:56 — ИА Регнум. Выход Великобритании из Евросоюза без предварительного соглашения перестал быть отдаленной перспективой для Европы. По этой причине испанское правительство уже почти завершило работу над экстренным планом, который позволит смягчить негативные последствия громкого «развода» с Соединенным Королевством, сообщает издание El Pais.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

В январе власти Испании приступят к реализации ряда чрезвычайных мер и рекомендаций в тех сферах, которые подвергаются наибольшей угрозе. Среди ключевых пунктов — права испанских граждан, авиасообщение и обмен товарами. Такая спешка не случайна: Испания — одна из стран ЕС, которые поддерживали наиболее тесные связи с Британией, поэтому ее кабинет министров заранее готовится к худшему сценарию Брексита 30 марта.

«Хотя правительство месяцами изучало эту возможность, хаотичная ситуация в Лондоне, который не может гарантировать своим партнерам из Евросоюза принятие плана премьер-министра Терезы Мэй, подписанного европейскими лидерами, вынуждает ускориться», — описывает ситуацию испанское издание.

Глава правительства Испании Педро Санчес взял на себя руководство обеспечением безопасности страны в случае «жесткого Брексита». Вероятно, он планирует прибегнуть к чрезвычайному плану действий после январского голосования, на котором члены британского парламента выскажутся за или против соглашения Мэй с Брюсселем. Видимым воплощением плана станет веб-страница с информацией о Брексите, обращенная к предприятиям и простым жителям Испании, рассказали El Pais источники в правительственных кругах.

Проект Санчеса учитывает два сценария: выход Британии из Евросоюза по условиям заключенного пакта (пока наиболее правдоподобный) и «жесткий Брексит» без соглашения, вероятность которого растет с каждым днем. До недавнего времени испанские власти неохотно обсуждали на публике вторую возможность, чтобы не сеять панику среди местных предпринимателей и остальных граждан — хотя и общались на эту тему с представителями наиболее уязвимых секторов экономики. Теперь же приближение решающей даты и общий чрезвычайный план ЕС, обнародованный на прошлой неделе Европейской комиссией, побудили правительство Испании уделить больше внимания негативному варианту развития событий.

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В работу над экстренным планом вовлечены практически все испанские министры: перед ними стоит задача определить самые чувствительные области в жизни государства и правильно выбрать возможные способы сгладить эффект от отсутствия соглашения с Соединенным Королевством. Несмотря ни на что, правительство Испании верит, что предприятия страны справятся с потрясением.