Москва, 26 декабря, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что роль крупного российского бизнеса в реализации национальных проектов развития является ключевой. Об этом глава государства сказал сегодня, 26 декабря, на встрече с представителями российского бизнеса в Кремле.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению Путина, российское общество рассчитывает на сопричастность отечественных предпринимателей к достижению того прорыва в развитии, который необходим нынешней России.

«Безусловно, важнейшим направлением работы является реализация национальных проектов. В этой большой работе одно из ключевых мест принадлежит бизнесу, без этого трудно себе представить развитие экономики вообще», — сказал президент России.

Российский лидер уверен, что общество видит в предпринимателях ответственных и деятельных партнеров. Кроме того, Путин напомнил представителям бизнеса, что работа по реализации национальных проектов начнётся уже в первом квартале 2019 года.

Также Путин обозначил основные направления сотрудничества государства и бизнеса в деле реализации национальных проектов. В первую очередь речь идёт о подготовке профессиональных кадров, постоянном повышении компетенции людей, занятых в экономике страны. Немаловажным является рост производительности труда, а также обновление производств за счет современных, более эффективных технологий.

«Все эти задачи требуют совместных усилий государства и бизнеса», — подчеркнул Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после своего переизбрания на пост президента страны в марте 2018 года Путин заговорил о необходимости прорывного развития России. Свой майский указ после вступления в должность Путин посвятил именно прорывному развитию страны. В последние месяцы президент довольно часто возвращается к этой теме.

В частности, глава государства пояснял, что речь не идет о только лишь увеличении объема внутреннего валового продукта, а скорее о том, что экономика России должна перейти в новое качество, «войти в другую лигу экономик».

Кроме того, Путин уже упоминал, что крупнейшие российские государственные корпорации обязательно будут задействованы в реализации проектов прорывного развития, собственно, для этого данные корпорации и создавались.