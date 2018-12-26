Салехард, 26 декабря, 2018, 22:43 — ИА Регнум. ЯНАО занял третье место среди всех регионов России по минимальному уровню смертности населения, который в 2018 году составил 4,7% на 1000 человек — сообщил и.о. директора департамента здравоохранения ЯНАО Иван Швецов на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

По показателю минимального уровня смертности от болезней системы кровообращения Ямал занял в РФ второе место — он в 2018 году составил 6,2%.

По минимальному уровню смертности от злокачественных образований ЯНАО на четвертом месте среди регионов России — в 2018 году она снизилась на 1,3%.

Смертность от заболеваний органов дыхания снизилась на 10%, и на 12% от некоторых инфекционных болезней. Смертность жителей ЯНАО трудоспособного возраста снизилась на 8%.

Иван Швецов отметил, что при снижении уровня младенческой смертности показатели остаются все еще высокими — 5,7% на 1000 новорождённых. Причины — смертность от внешних причин и смертность недоношенных детей.