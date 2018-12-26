Томск, 26 декабря, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Томский Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН и компании «Сибаналитприбор» разработали автоматическую метеорологическая станцию для работы в условиях Арктики, которая может заменить стандартную обитаемую метеостанцию — сообщает сайт «Наука в Сибири». Сейчас институт создает автоматические метеорологические комплексы и приборы для космодромов Байконур, Восточный и для министерства обороны.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Айсберг

В российской Арктике работают обычные и полуавтоматические станции, в которых необходимо регулярно обслуживать источники питания. Автономные станции делают за рубежом, но на стратегических направлениях нельзя использовать приборы иностранного производства.

Новая российская автоматическая метеостанция будет работать при температурах до минус 70 градусов, при сильном ветре и в полярной ночи, когда невозможно установить солнечную батарею. Она будет автоматически измерять скорость ветра, температуру воздуха, влажность, давление, количество осадков, интенсивность солнечной радиации и другие. Питание станции в течение года обеспечит небольшой автономный источник. Для передачи данных будут использоваться спутниковые каналы связи.

Проект создается на средства гранта федеральной целевой программы в размере 105 миллионов рублей, еще 45 миллионов вложил ИМКЭС. К 2020 году станция будет разработана и испытана в условиях Арктики.