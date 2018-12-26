Москва, 26 декабря, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Уходящий 2018 год был годом отмены международных соглашений, полагает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM в преддверии празднования Нового года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый год 2019

«2018 год был годом отмены международных соглашений, и особенно здесь отличились США, которые вышли из Парижского соглашения и собираются выйти из ДРСМД, — сказал Мухин. — Но при этом он был крайне удобен для США, потому что решал многие проблемы, которые предыдущие президенты просто не могли позволить себе решить из-за наличия у них политической культуры и некоторых обязательств перед своими партнёрами по НАТО. Для России этот год был очень трудным, потому что России пришлось, преодолевая санкционное воздействие, доказывать всему миру и населению своей страны то, что российская экономика и российская политическая система справились с этими вызовами. Поэтому нашему руководству, что называется, не позавидуешь».

Что касается 2019 года, то он, как полагает Мухин, будет, скорее всего, ещё труднее:

«Хотя предполагается, что в 2019 году многие неопределённости в отношениях между союзниками и оппонентами будут разрешены. Уж каким образом, зависит от нас. Мирным или военным. Хочется пожелать всем жителям нашей страны, чтобы это был всё-таки мирный способ, а не война».