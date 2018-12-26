Ташкент, 26 декабря, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Стартовое совещание рабочих групп агентства «Узатом» и Госкорпорации «Росатом» состоялось на днях в Ташкенте, говорится в поступившем в ИА REGNUM 26 декабря сообщении агентства «Узатом».

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

Российскую делегацию возглавил первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин.

«В ходе совещания узбекской стороной была представлена информация о состоянии работ по инженерным изысканиям, целью которых является выбор площадки для строительства первой в Узбекистане атомной электростанции, а также агентством «Узатом» утверждена Программа инженерных изысканий», говорится в сообщении.

На переговорах узбекской стороне были переданы проекты первых контрактов по проекту. Госкорпорация «Росатом» представила также материалы о подходах к контрактации по проекту сооружения АЭС в Республике Узбекистан и целевой план переговоров.

«Стороны планируют начать контрактные переговоры в 2019 году», сообщает ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение между Россией и Узбекистаном о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях было подписано 29 декабря 2017 года.