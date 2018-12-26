Донецк, 26 декабря, 2018, 21:30 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) в новогоднюю и рождественскую ночи отменили комендантский час, говорится в распоряжении главы республики ДенисаПушилина, сообщает 26 декабря «Донецкое агентство новостей».

Новогодняя елка

Согласно сообщению, комендантский час был отменен с 23:00 31 декабря 2018 года по 05:00 1 января 2019 года, а также на аналогичное время с 6 по 7 января 2019 года по местному времени.

Поскольку комендантский час будет отменен, то на это время в республике МВД усилит патрулирование.

Напомним, комендантский час в ДНР с лета 2018 года действовал с 01:00 до 05:00, однако после убийства главы республики Александра Захарченко комендантский час был продлен, теперь он действует с 23:00 до 05:00. В это время передвижение по республике граждан пешком или на автотранспорте запрещено.

Отметим, что украинские каратели ежедневно обстреливают ДНР и ЛНР в любое время суток, несмотря на достигнутые ранее соглашения о перемирии.