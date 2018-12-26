Мадрид, 26 декабря, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Конкретное содержание встречи премьер-министра Испании Педро Санчеса с главой Женералитета Каталонии Кимом Торрой 20 декабря в Барселоне остается тайной, однако постепенно становятся известны отдельные детали, сообщает испанское издание 20 minutos.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Так, во вторник каталонский лидер рассказал, что он вручил Санчесу «предложение демократического соглашения», содержащее 21 пункт. Одним из них является создание «международной комиссии, которая станет посредником между правительствами Каталонии и Испании».

Торра поделился этой информацией после традиционного возложения венков на могилу Франсеска Масии на кладбище Монжуик в 85-ю годовщину смерти первого председателя республиканского Женералитета.

В официальной речи возле могилы известного политика нынешний глава региона отметил, что его предложение, представленное во дворце Педральбес, включает в себя «дефранкизацию Испании», а также изолирование фашизма и ультраправых движений. Основой для политической дискуссии там названо возрождение демократии и политической этики, а в качестве третьего пункта фигурирует «осуществление права на самоопределение», для обеспечения которого предлагается прибегнуть к помощи посредников из других стран.

«Таково предложение Каталонии», — подчеркнул Ким Торра. Теперь, по его словам, он ожидает ответа от испанского правительства. Глава Женералитета добавил, что диалог не может оставаться лишь «пустыми словами»: эти слова должны вызывать доверие, для чего необходимо узнать все детали встречного предложения Мадрида.

«За последние месяцы ничего не изменилось», — посетовал Торра, упомянув, что многие политики, выступающие за независимость Каталонии, до сих пор остаются «узниками или изгнанниками». Кроме того, недовольство председателя Женералитета вызывает тот факт, что правительство Педро Санчеса «не сделало никаких уточнений насчет права на самоопределение».

«В таких условиях мы не будем голосовать за проект государственного бюджета», — предупредил Торра, завершая свое выступление перед представителями прессы. 20 minutos напоминает читателям, что власти Мадрида и Барселоны договорились провести новую встречу в январе, но ее точная дата пока неизвестна.

На слова каталонского лидера отреагировали в левой партии Podemos. По мнению секретаря организации Podemos Пабло Эченике, во вмешательстве международной комиссии в конфликт с Каталонией нет необходимости: с этой ситуацией каталонцы и испанцы вполне могут справиться без третьих лиц.

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«Испанцев и каталонцев должно хватить, чтобы решить территориальные споры, но в любом случае все, что может ускорить разрядку напряжения, является хорошей новостью. Иными словами, мы видим отличия от того, что происходило в прошлом году: сейчас наводятся мосты диалога, а диалог — единственный способ решить эти проблемы», — сказал Эченике.