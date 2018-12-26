Киев, 26 декабря, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рекомендовал Госпогранслужбе сохранить усиленную охрану на границе с Россией, несмотря на отмену военного положения в стране. Об этом 26 декабря сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Dpsu.gov.ua На границе

По его словам, пограничной службе также рекомендовано продолжить «осуществлять усиленный контроль за гражданами России, пересекающими границу Украины».

Национальная полиция, национальная гвардия и другие силовые структуры также будут продолжать нести службу «в усиленном режиме», сообщил Турчинов.

Напомним, 26 декабря президент Украины Пётр Порошенко объявил о прекращении действия военного положения, которое было введено месяцем ранее в десяти областях страны, граничащих с Россией. В рамках военного положения гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был ограничен въезд на территорию страны.

Как сообщил сегодня пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, за время действия военного положения украинские власти отказали во въезде примерно 1650 российским гражданам.

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