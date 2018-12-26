Москва, 26 декабря, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в паспорт гражданина России, включив в него напоминание о сроках замены удостоверения. Соответствующий документ, разработанный ведомством, опубликован 26 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

МВД предлагает размещать на последней странице паспорта информацию о необходимости его обновления в течение месяца после достижения гражданином возраста 20 и 45 лет.

Кроме этого, проектом предлагается определить случаи, при которых паспорт признаётся недействительным и подлежит изъятию. К числу таковы относится, в частности, указание неверных сведений или оформление паспорта по поддельным документам.

Отмечается, что в случае принятия предложений МВД с последней страницы паспорта исчезнут напоминания о возможности указания в нём группы крови и резус-фактора, а также предупреждение о недопустимости размещения в удостоверении личности посторонней информации.

В настоящее время разработанный МВД проект постановления правительства находится на стадии общественного обсуждения.