Севастополь, 26 декабря, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Движение транспорта на трассе Ялта — Севастополь в районе Ласпи восстановлено к 18:00 26 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Севастополя.

Пресс-служба правительства Севастополя Трасса Ялта — Севастополь

Последствия обвала горной породы на дорожное полотно дорожники устранили в течение трех часов после происшествия. В аварийных работах были задействованы три единицы техники ГБУ «Севастопольский Автодор», автокран, погрузчик, самосвал, и семь дорожных рабочих.

Причиной обвала назвали дожди, недавно прошедшие в этом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, грунт обвалился на трассу Ялта — Севастополь в районе 47-го километра около 14:48. На период проведения работ по устранению последствий обрушения горной породы одна полоса движения была перекрыта, движение осуществлялось только по одной полосе реверсивным способом.