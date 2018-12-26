Володарский район, Нижегородская область, 26 декабря, 2018, 20:27 — ИА Регнум. В поселке Фролищи Володарского района открылась новая школа на 150 мест. В торжественной церемонии открытия нового учебного заведения приняли участие депутат Госдумы Дмитрий Сватковский, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, глава местного самоуправления — председатель Земского собрания Володарского муниципального района Татьяна Швецова, глава администрации района Геннадий Щанников и другие официальные лица, а также жители района, сообщается в официальной группе поселка в одной из социальных сетей.

Пресс-служба администрации поселка Фролищи Участники церемонии открытия школы

Школа была построена в соответствии с современными стандартами образования. Сметная стоимость строительства составила 192,8 млн рублей.

Приветствуя школьников, родителей, педагогов, строителей и гостей церемонии, Гнеушев зачитал приветственный адрес губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Также замглавы региона вручил памятную табличку «Школьное здание построено в 2018 году в рамках государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области» директору школы Марине Панютиной и учащемуся 11 класса Кириллу Шилову.

По окончании церемонии директор школы пригласила гостей на экскурсию. Во время экскурсии гостям продемонстрировали работу школьного спортивного клуба «Олимпиец», школьного юнармейского отряда, мастер-класс «Робототехника» в рамках сотрудничества района с НГТУ имени Алексеева.

ИА REGNUM напоминает. в рамках реализации государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016−2025 годы» в 2018 году планируется ввод в эксплуатацию 3 объектов на 975 мест.

В этом году планируется завершить строительство школы на 400 мест в поселке Тонкино Тонкинского района — сметная стоимость объекта составила 304,839 млн рублей и школы на 425 учащихся в поселке станция Суроватиха Дальнеконстантиновского района.

В рамках программы на строительство новых учебных заведений было выделено 634,7 млн рублей, 599 млн рублей из средств областного бюджета и 35,7 млн рублей — местного бюджета.