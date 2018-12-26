Москва, 26 декабря, 2018, 20:14 — ИА Регнум. В Москве пассажиры рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» долетели на самолёте из аэропорта «Внуково» в аэропорт «Домодедово». Об этом 26 декабря сообщает портал «ТурДом».

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту

По информации издания, самолёт Airbus A320, совершавший сегодня рейс из Иркутска в Екатеринбург с пересадкой в Москве, приземлился во «Внуково», тогда как транзитным аэропортом рейса должен был стать «Домодедово». Предположительно, причиной этого послужили неблагоприятные погодные условия.

«Экипаж сказал, что сейчас самолёт заправят, обслужат, мы полетим в «Домодедово», а потом в Екатеринбург», — сообщил один из пассажиров рейса Ярослав Ш. на своей странице в Facebook.

Как уточняет издание, на рейсе находились транзитные пассажиры, из-за чего самолёт не смог сразу из «Внуково» вылететь в Екатеринбург.

Из данных портала Flightradar24 следует, что авиалайнер действительно совершил перелёт из одного аэропорта столичного авиаузла в другой, который занял 21 минуту.

Как передавало ИА REGNUM, из-за снегопада и тумана в московских аэропортах уже третий день подряд отменяются и задерживаются десятки авиарейсов. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания», по состоянию на 20:10 мск в «Домодедово» отменено семь рейсов и ещё 27 рейсов задержано, во «Внуково» один рейс отменён и девять задержано, в «Шереметьево» задерживается 18 авиарейсов.