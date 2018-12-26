Харьков, Украина, 26 декабря, 2018, 20:15 — ИА Регнум. В Харькове снова планируют повысить цены на проезд общественном транспорте, заявил мэр города Геннадий Кернес, сообщает 26 декабря УНИАН.

Victor Vizu Маршрутка. Харьков

По его словам, документы на согласование повышения проезда подали в городской совет харьковские трамвайно-троллейбусные предприятия и метро. Однако пока окончательная цена проезда и сроки повышения тарифов неизвестны.

Напомним, в конце марта 2018 года в общественном транспорте Харькова стоимость проезда подорожала с 4 (10 рублей) до 5 гривен (12,5 рублей) в метро и с 3 (7,5 рублей) до 4 гривен (10 рублей) в трамваях и троллейбусах. Также ранее сообщалось, что проезд в метро может подорожать до 7 гривен (17,5 рублей).