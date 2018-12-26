Москва, 26 декабря, 2018, 20:14 — ИА Регнум. В РФ на протяжении последних пяти лет ведётся политика, в результате которой те НПЗ, которые не модернизируются и не выпускают большого количества светлых нефтепродуктов, будут неконкурентоспособны. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 26 декабря рассказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, выступая на рабочем совещании Межведомственной группы по разработке «дорожной карты» по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Если мы экспортируем нефтепродукты стандартной корзины НПЗ, которые у нас есть в России, то мы прибавляем примерно 10−11% к стоимости нефти, — сказал Сорокин. — Это говорит о том, что у нас не очень комплексная переработка. Она далеко не самая сложная в мире. То есть мы добавляем очень мало стоимости. Лет десять назад стоимость, которая создавалась на НПЗ, вообще была отрицательная. К сожалению, таких НПЗ до сих пор очень много. Почему они существуют до сих пор? Потому что налоговая система таким образом настроена, чтобы загружать максимально «первичку».

Это, по словам чиновникам, было нужно в середине 2000-х годов, чтобы избежать дефицита бензина на рынке.

«Эта задача была успешно решена, — сказал Сорокин. — НПЗ были загружены за счёт дифференциации экспортных пошлин, тёмные нефтепродукты имели большую скидку относительно нефти. НПЗ мог себе позволить производить неконкурентоспособную продукцию и всё равно оставаться сверхприбыльным. Сейчас уже последние пять лет ведётся последовательная политика [направленная] на исправление этого положения и фокусировки на большей добавленной стоимости. Это так называемый налоговый манёвр, дифференциация акцизов по классам топлива. По итогу этих процедур, если у вас нет модернизации и вы не производите большого количества светлых нефтепродуктов, то завод будет неконкурентоспособен».

Кроме того, заместитель министра добавил, что нефтехимия — это самый динамично развивающийся сегмент в сфере углеводородов за последние 10−15 лет.

«То есть он растёт существенно быстрее мирового ВВП, потому что мы видим, как увеличивается количество среднего класса, мы видим бурный рост в Азии, и это всё приводит к росту потребности, к росту спроса на продукцию нефтехимической отрасли, — подчеркнул чиновник. — Особенно в области бензина. И если мы посмотрим на добавочную стоимость, которая создаётся в нефтехимии относительно того сырья, которое туда загружается, то это уже коэффициент от 100% до 300−400%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, снижение цен на нефть не создаёт рисков для российской экономики.

«У нас бюджет составлен при 42 долларах за баррель», — сказал он на встрече с журналистами и добавил, что серьёзной угрозы не будет представлять даже падение цены на нефть ниже 40 долларов, поскольку правительством «накоплены хорошие резервы».

Силуанов также отметил, что рынок в настоящее время находится под влиянием сланцевой нефти, и выразил мнение, что на текущем уровне цены продержатся недолго. При цене в 40−50 долларов большинство сланцевых месторождений, как полагает министр, теряют рентабельность.