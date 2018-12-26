Киев, 26 декабря, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Глава украинского национального агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Мангул скрывает результаты проверок главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия и главы бюджетного комитета Верховной рады Андрея Павелко, заявила бывший руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина, сообщает 26 декабря УНИАН.

Gov.ua Александр Мангул

По ее словам, НАПК осуществила проверки четырех высокопоставленных чиновников. Из них вопросы по двум чиновникам были рассмотрены агентством, а вот результаты проверок Смолия и Павелко так и не были рассмотрены. Соломатина отметила, что Мангул лично снял вопросы по этим двум чиновникам якобы для дополнительного изучения.

Напомним, проблема с коррупцией на Украине настолько велика, что даже так называемые «независимые» антикоррупционные структуры постоянно подвергаются критике в связи с подозрениями во взяточничестве и пособничестве коррупционерам.