Пекин, 26 декабря, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Китай выступает за продолжение результативных контактов между КНДР и Южной Кореей и приветствует нормализацию обстановки и диалог сторон, сообщает 26 декабря Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Комментируя намерение южнокорейского министерства обороны убрать из своей «Белой книги», выпуск которой состоится в январе 2019 года, упоминание о «враждебности» КНДР и ее политического режима, дипломат подчеркнула, что стороны уже достаточно далеко продвинулись в вопросах примирения и сотрудничества и добились позитивных результатов.

Сохранение этой обнадеживающей тенденции официальный представитель китайского МИД связывает со взаимной доброжелательностью и доверием, которые «полезны для устойчивого продвижения процесса урегулирования проблем Корейского полуострова политическими средствами».