Москва, 26 декабря, 2018, 19:17 — ИА Регнум. Председатель совета директоров компании «Русал» Маттиас Варнинг покидает свой пост. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба компании.

Nvkz-chess.ru Смена фигур

Отставка Вардинга — одно из условий снятия с «Русала» американских санкций. Преемник Вардинга будет избран на заседании совета директоров компании, которое состоится 27 декабря.

«Я уверен, что могу передать своему преемнику компанию, прошедшую успешный путь развития. Моя задача выполнена. Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC, мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров», — сказал Вардинг.

Он подчеркнул, что сейчас настал самый оптимальный момент для смены председателя совета директоров «Русала».

Напомним, что Вардинг вошел в состав совета директоров «Русала» летом 2012 года. Через несколько месяцев он стал его председателем. За время работы Вардинга удалось существенно сократить долги компании, провести реструктуризацию бизнеса, оптимизированы затраты компании.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, «Русал» в числе прочих активов российского миллиардера Олега Дерипаски попал под американские санкции. Затем в США заявили, что готовы снять санкции с этих компаний, если Дерипаска перестанет их контролировать.