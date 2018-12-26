Киев, 26 декабря, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Ограничения для государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), введенные на время военного положения, могут быть продлены, сообщает 26 декабря УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Согласно сообщению, об этом президента Украины Петра Порошенко попросил глава ГПСУ Пётр Цигикал во время заседания совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором было объявлено об отмене военного положения.

Напомним, военное положение на Украине было введено 26 ноября в 10 областях Украины. Военное положение было введено в связи с тем, что три украинских боевых судна совершили провокацию в территориальных водах России в Чёрном море. Несмотря на предупреждения российских пограничников, суда продолжали опасно маневрировать. В результате пограничникам пришлось задержать суда с применением силы.

Украина безосновательно назвала данные действия России «агрессией» и ввела военное положение. В рамках военного положения мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет был ограничен въезд на территорию Украины.