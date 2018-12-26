Москва, 26 декабря, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Снижение цен на нефть не создаёт рисков для российской экономики. Об этом 26 декабря заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтяная капля

«У нас бюджет составлен при $42 за баррель», — напомнил глава Минфина.

По его словам, серьёзной угрозы не будет представлять даже падение цены на нефть ниже $40, поскольку правительством «накоплены хорошие резервы».

Силуанов также отметил, что рынок в настоящее время находится под влиянием сланцевой нефти, и выразил мнение, что на текущем уровне цены продержатся не долго. При цене в $40−50 большинство сланцевых месторождений теряет рентабельность, пояснил он.

Напомним, 24 декабря цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent за сутки упала более чем на 6% и опустилась ниже $51 за баррель впервые с августа 2017 года. За период с начала октября котировки Brent потеряли уже целых 40%.

На утренних торгах сегодня нефть Brent, обновив минимумы в районе $50,24, расположилась на отметке в $50,5 за баррель.

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