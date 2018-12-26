Кизнерский район, Удмуртия, 26 декабря, 2018, 18:36 — ИА Регнум. При закрытии объекта по уничтожению химического оружия в удмуртском Кизнере с 1 января 2019 года будут уволены 564 человека, из них — 102 пенсионера. Ведется работа по трудоустройству, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

August01 08 объект по безопасному хранению и уничтожению химического оружия

По словам главы Кизнерского района Александра Плотникова, в службу занятости обратились 402 человека. Власти рассчитывают, что трудоустраиваться высвобожденные работники будут в своем районе, а для этого необходимо открывать новые производства, развивать предпринимательскую активность.

В то же время, как сообщила министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова, в самом Кизнерском районе в настоящее время имеется 66 вакансий, по 72 доступных рабочих места в Граховском и Алнашском районах, 303 вакансии — в Можгинском районе. Она добавила, что есть вакансии в соседней Татарии — Менделеевске, Елабуге и Набережных Челнах.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заверил жителей Кизнерского района на встрече, что ситуацию с трудоустройством республиканские власти полностью контролируют.

«У нас в Ижевске, вы знаете, в этом году на Ижметмаше была очень серьезная ситуация. Было большое сокращение на Механическом заводе, которое оказалось практически незамеченным, потому что мы подготовились и переориентировали высвобожденных работников на предприятия, куда нужны были кадры», — рассказал Бречалов, назвав ситуацию в Кизнере «не самой напряженной».

Он выразил уверенность, что имущественному комплексу объекта также будет найдено применение в ближайшее время.

«У меня нет сомнений, что в течение 2019 года мы по количеству работающих возместим потери через вновь открывающиеся рабочие места в новых или уже имеющихся проектах», — подытожил глава Удмуртии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ликвидировать весь объем химического оружия, сохранившегося еще со времен СССР, в России планировалось к 2020 году.

Однако последний заряд был уничтожен досрочно на последнем действующем объекте УХО в Кизнере 27 сентября 2018 года. Команду на уничтожение дал лично президент России Владимир Путин по телемосту из резиденции в Ново-Огарево, назвав это историческим событием.

Глава государства отметил, что для ликвидации химоружия были созданы наукоемкие предприятия, разработаны технологии с соблюдением всех экологических стандартов.

Начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия Валерий Капашин ранее говорил, что работы по ликвидации последствий уничтожения химоружия и подготовке объектов для инвесторов будут завершены в Кизнере в 2024 году.