Москва, 26 декабря, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Европе формируется неонацистский союз с опорой на ультраправые силы. Об этом Патрушев рассказал в интервью «Российской газете», опубликованном сегодня, 26 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Неонацисты

Патрушев отметил, что голосование Украины и США на Генассамблее ООН против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма вполне укладывается в рамки проводимой данными государствами стратегической линии на использование неонацистских и ультраправых сил в собственных политических интересах. Собственно, эта стратегия проявилась уже в 2014 году, когда американские власти поддержали государственный переворот на Украине.

После госпереворота неотъемлемой частью киевского режима стали русофобские идеи, риторика этнического превосходства, а также нацистская символика. Сейчас героизация нацизма на Украине — свершившийся факт.

Особенно странной в этой связи выглядит позиция властей США, сотни тысяч граждан которых воевали против Третьего рейха в годы Второй мировой войны.

«Это откровенное глумление над памятью десятков миллионов невинных жертв нацизма в годы Второй мировой войны, а, следовательно, презрение не только к собственному народу на Украине, но и всей Европе», — подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза рассказал, что лидеры ультраправых группировок из США месяцами стажируются в составе радикальных организаций на Украине. В частности, американские радикалы, продвигающие идею «белого превосходства», тренируются на базе неонацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В самих США действуют сотни правоэкстремистских группировок, в числе которых — и организации украинских неонацистов, созданные, к примеру, военными преступниками из дивизии СС «Галичина».

В целом Патрушев отметил, что в таком подходе США и некоторых европейских стран к нацизму нет ничего нового. Так, в 20−30-х годах XX века многие видные политики Великобритании, Франции и США видели в нацистах потенциальных союзников, которых можно будет легко отправить в «крестовый поход» против Советского Союза.

«Сейчас мало кто вспоминает о том, что именно инвестиции из США помогли Гитлеру буквально за считанные годы создать гигантскую военную промышленность. При этом сотрудничество нацистов и американского бизнеса не остановилось даже после вступления США во Вторую мировую войну», — напомнил Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза России, сегодня налицо близкая перспектива формирования в Европе неонацистского союза. Этому всячески способствует курс на пересмотр истории и пересмотр итогов Второй мировой войны.

«Пересмотр и фальсификация исторических фактов используется в том числе для разжигания русофобских настроений и ведения антироссийской пропаганды», — подчеркнул Патрушев.