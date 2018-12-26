Москва, 26 декабря, 2018, 18:17 — ИА Регнум. 21 декабря в «Крокус Сити Холле» впервые вышел на сцену настоящий Дед Мороз с Русского Севера. В концертном зале состоялась премьера масштабного новогоднего шоу «Главный секрет Деда Мороза». Как сообщили в оргкомитете мероприятия, первыми с главным зимним волшебником познакомились шесть тысяч детей из детских домов и реабилитационных центров.

Продюсерский центр «Седьмая Радуга» Фото Алексея Молчановского

Дед Мороз не просто зажёг огоньки на праздничной ёлке, он стал полноправным героем волшебного шоу. Зрители отправились в волшебное приключение по садам Чудес и Сказок и раскрыли два очень важных секрета Деда Мороза: один для детей, а второй — для взрослых. Любимые герои телеканала «Мульт»: Смешарик Нюша, Дракоша Тоша, Лео и Тиг и волшебницы из «Сказочного патруля» составили компанию великому волшебнику.

Масштабы и размах шоу вызвали восторг у первых зрителей: 300 артистов на сцене, 80 — в зрительном зале, 500 специально сшитых костюмов, интерактивные игры со зрительным залом и 240 надувных предметов, падающих с потолка.

«Главный секрет Деда Мороза» полон технических новшеств: зрители увидят купольную проекцию 360°, пространственный видеомэппинг с погружением в виртуальную реальность и яркие спецэффекты. Кульминационный момент сюжета визуализирует зрелищный номер известного польского хореографа и видеохудожника Даниэля Стрижецкого: он представляет авторское танцевально-мультимедийное шоу.

Постоянный режиссёр знаменитой ёлки в «Крокусе», уникальный режиссер-сказочник Влад Дружинин отметил: «Мы строим представление по закону большого серьезного мюзикла, спектакля, без скидок на то, что это сезонное мероприятие. Используем последние технические достижения, чтобы поразить наших маленьких зрителей, чтобы каждый спектакль был особенным. И стараемся не повторяться, каждый год у нас абсолютно оригинальная история».

Приятным сюрпризом для всех гостей станет персональное 11-минутное видеопоздравление от Настоящего Деда Мороза, которое бесплатно получит каждый малыш.

«Каждый год я выбираю для детей интересные и необычные новогодние шоу. В этом году мы впервые выбрались на ёлку в «Крокусе» и не пожалели, шоу — супер, — поделилась впечатлениями телерадиоведущая Тутта Ларсен. — Костюмы, декорации, лазерное шоу, мэппинг — все на высоте! Много весёлого интерактива с залом. Даже малыши смотрят не отрываясь. Очень достойное представление. Это одно из тех событий, которое запомнится надолго».

Помимо основного праздника гостей «Крокус Сити Холла» ждет самый большой в Европе парк развлечений. В этом году он был полностью обновлен. В парке работает более 60 аттракционов, что в 5 раз больше, чем в любом другом крытом парке Москвы.

На территории «Крокуса» все желающие увидят и даже смогут принять участие в бесплатном представлении «Наука волшебства» — это полноценное интерактивное шоу со светом, звуком, музыкой, декорациями и авторскими костюмами. А еще гости всех возрастов найдут развлечение на свой вкус на робовыставке «Мир будущего 2.0», где будет работать более 30 VR-площадок.

Шоу «Главный секрет Деда Мороза» проходит с 22 декабря по 7 января в «Крокус Сити Холле».

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