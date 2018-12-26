Красноярск, 26 декабря, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Необычную картину сегодня наблюдали жители многих микрорайонов левого берега Красноярска. Уборкой тротуаров и пешеходных дорожек там занимался лично главный новогодний персонаж Дед Мороз. Он управлял современной подметально-уборочной машиной.

Пресс-служба городской администрации Красноярска На уборку тротуаров в Красноярске вышел Дед Мороз

Как сообщает пресс-служба городской администрации, поднять таким образом новогоднее настроение жителям города решили сотрудники муниципального предприятия «ДРСП Левобережное», которое занимается уборкой части дорог и тротуаров на левом берегу Красноярска. В костюм Деда Мороза нарядили рабочего, который ежедневно занимается уборкой пешеходных дорожек и тротуаров. В этом году на предприятии стали успешно применять так называемую малую уборочную технику, в том числе такие уборочные машины. Как говорят сотрудники, производительность уборки сразу выросла в разы. Ведь одна такая машина с успехом заменяет труд 8-ми рабочих из бригады ручного труда.

«Мы решили не отставать от коллег из МП «САТП», которые нарядили свою технику, стали решать, что бы тоже такое новогоднее придумать. Все сотрудники вдохновились, сегодня это только первая из наших задумок. У нас еще бригады ручного труда есть, там решили бабками-ёжками наряжаться. Так что предупреждаем, чтобы горожане не пугались, если увидят. Так и самим веселее, и работа лучше идет, и красноярцам настроение поднимаем», — рассказал руководитель МП «ДРСП Левобережное» Игорь Туруханов.

Действительно, красноярские дорожники в этом году задали новый праздничный тренд. С 24 декабря центральные городские магистрали убирает коммунальная дорожная машина (КДМ) наряженная в Деда Мороза. У нее есть все соответствующие атрибуты: огромная шапка, усы, окладистая борода и даже мешок с подарками. Придумали и первыми воплотили в жизнь эту идею работники МП «САТП». Их уборочная машина украшена гирляндами и передвигается по городу под новогодние песни. Фото и видео необычной новогодней уборки на этой неделе стали очень популярными в социальных сетях.

Напомним, что уборкой улично-дорожной сети Красноярска занимаются 4 предприятия. Это МП «САТП» (отвечает за уборку магистральных улиц города), МП «ДРСП Левобережное», МП «ДРСП Ленинского района» (отвечают за уборку улиц, прилегающих к магистральным) и МП «Управление зеленого строительства» (отвечают за уборку парков, скверов, зеленых уголков города). Так что, возможно, это далеко не последние креативные новогодние акции.