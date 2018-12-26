Калуга, 26 декабря, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Сегодня, 26 декабря, на пресс-конференции были подведены итоги работы Городской думы Калуги в 2018 году. На вопросы калужских журналистов ответили глава городского самоуправления Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов и председатели комитетов Городской думы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги ответил на вопросы журналистов

«В уходящем году депутатским корпусом было принято 307 решений, оказавших значительное влияние на жизнь нашего города, — отметил Александр Иванов. — В феврале была утверждена концепция социально-экономического развития Калуги, в апреле решением Городской думы Дмитрий Олегович Разумовский был назначен городским головой, новая команда, возглавившая городскую управу, привнесла ряд новых идей и предложила новые интересные проекты, кроме того, депутаты Городской думы принимали активное участие в реализации программы «Городская среда», программ по ремонту школ и детских садов, велась работа над бюджетом города».

Особый интерес у представителей СМИ вызвали программа «Чистое небо» и проект инициативного бюджетирования.

Как сообщил городской голова Дмитрий Разумовский, программа «Чистое небо» предусматривает перевод большей части телекоммуникационных проводов, расположенных на опорах контактной сети в подземные телекоммуникационные кабельные колодцы.

Реализация проекта рассчитана на два года, первые шаги будут предприняты в начале 2019 года. К 650-летию Калуги планируется избавить город от большей части проводов, размещённых на опорах контактной сети и наружного освещения.

Глава городского самоуправления Александр Иванов сообщил, что в декабре Городской думой был принято решение о начале реализации в Калуге проекта инициативного бюджетирования.

«Проектом предусматривается участие в благоустройстве города не только жителей, но и представителей бизнеса, — подчеркнул Александр Иванов. — Главной целью будет повышение активности жителей, их участие в определении приоритетных направлений благоустройства. Именно активность жителей станет главным критерием при определении победителей конкурса проектов. Все члены Совета по развитию местного самоуправления при президенте России сошлись во мнении, что там, где жители принимают непосредственное участие в создании объектов благоустройства, наблюдается гораздо более бережное отношение к подобным объектам. В следующем году на реализацию проекта инициативного бюджетирования выделено пять миллионов рублей».

Как отметил городской голова Дмитрий Разумовский, в 2019 году пройдёт апробация проекта, в дальнейшем возможно увеличение финансирования. В Туле проект инициативного бюджетирования внедрён на региональном уровне, для его финансирования выделяется порядка миллиарда рублей.

Были затронуты вопросы цифровизации города и внедрения современных технологий. Отмечалось, что вместе с массой положительных моментов все более широкое внедрение компьютерных технологий вызывает определённые трудности для людей старшего поколения. Заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов рассказал журналистам, что в территориальной общине «Площадь Московская» уже началась работа по обучению людей старшего поколения основам компьютерной грамотности.

«В ТОС создан общественный центр с компьютерным залом, — сообщил Сергей Павлов, — с помощью студентов-волонтёров там проводятся занятия с пожилыми людьми, их обучают основам работы с компьютером, разъясняют, к примеру, как с помощью интернета оплатить коммунальные платежи или получить услуги многофункциональных центров. Работа по повышению компьютерной грамотности в Калуге проводилась и раньше, но далеко не всем пожилым людям было удобно посещать курсы в КГУ, теперь для жителей общины «Площадь Московская» такие курсы будут в шаговой доступности».

Глава городского самоуправления Александр Иванов предложил внедрить подобный опыт во всех территориальных общинах города.

Подводя итоги встречи, он поблагодарил представителей СМИ за конструктивное сотрудничество и объективное освещение деятельности городских властей.