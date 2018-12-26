Киев, 26 декабря, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос о введении дополнительных санкций против России. Об этом 26 декабря сообщил президент Украины Пётр Порошенко на заседании СНБО.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, санкции предполагается ввести против российских предприятий и ряда политических сил, в том числе партий «Единая Россия» и ЛДПР.

Под украинские санкции подпадут причастные к задержанию украинских моряков в ходе провокации кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, а также причастные к судебному процессу над ними, заявил Порошенко.

Кроме этого, сообщил он, санкции будут введены за «незаконное проведение выборов» в Донбассе.

Напомним, накануне России расширила ответные санкции в отношении Украины, дополнительно включив в чёрный список более 200 физических и юридически лиц, в том числе военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», высокопоставленных представителей силовых ведомств Украины, а также ряд депутатов Верховной рады, включая украинских оппозиционных политиков.