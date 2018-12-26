Кострома, 26 декабря, 2018, 16:05 — ИА Регнум. За 11 месяцев текущего года «Костромаэнерго» передало в суд 250 исков о взыскании дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии на общую сумму более 300,4 миллионов рублей, сообщает K1news.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

По 246 делам уже были вынесены судебные решения о взыскании долга на сумму 26 миллионов рублей. Приставам переданы 160 исполнительных листов на общую сумму требований в 41,1 миллионов рублей.

На данный момент в судах рассматривается 142 исковых заявлений на недобросовестных плательщиков на общую сумму 298 миллионов рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в июне текущего года костромские приставы собрали с должников более миллиона рублей. По словам приставов, запрет на выезд за территорию России является действенным способом взыскать долги.

За пять месяцев текущего года приставами «было вынесено 12 698 постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы Российской Федерации, из них 2 757 — в отношении должников по алиментам».

На июнь 2018 года 13 тысяч 317 костромичей не могли выехать за границу из-за долгов на общую сумму в 3 миллиона 370 тысяч 863 рублей. Из них 4 тысячи 456 человек — должники по алиментам, с общей суммой долгов в 487 тысяч 212 рублей.