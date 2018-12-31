Москва, 1 января, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, позволяющий бесплатно собирать в лесу валежник, сообщает ИА REGNUM. До сегодняшнего дня сбор упавших деревьев считается незаконной заготовкой древесины.

Иван Шишкин. Мачтовый лес в Вятской губернии. 1872

Поправками в Лесной кодекс «поваленные деревья, кустарники или их части, поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам» относятся к недревесным лесным ресурсам, что и дает основания для его бесплатного сбора.

Сбор валежника как недревесного лесного ресурса должен осуществляться в целях отопления и использования его для иных хозяйственных нужд.

Напомним, что к недревесным лесным ресурсам, сбор которых не ограничивается, относятся: береста, пни, кора деревьев и кустарников, веточный корм, хворост, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, камыш, лесная подстилка, тростник и так далее.

Однако сухие стоящие деревья валежником не считаются и сбор их запрещен.

Закон приняла Госдума, одобрил Совфед, подписал президент РФ. До этого сбор валежника должен был проходить с разрешения местных властей, на получение разрешения уходило до 120 дней. При этом эти возможности ограничены допустимыми квотами и распространяются только на свободные от аренды лесные участки.

При подготовке инициативы к первому чтению в Госдуме выражали обеспокоенность тем, что жители вынуждены обращаться в лесозаготовительные организации, которые по полученным от граждан доверенностям на право подписания договоров купли-продажи лесных насаждений осуществляют такую заготовку, которые за услугу забирают у граждан не менее 50% объема.