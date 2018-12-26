Москва, 26 декабря, 2018, 15:51 — ИА Регнум. 2018 год не был простым для России в целом и для рубля в частности. Национальная валюта начала год с торгов по 57,61, а в конце года ее курс достигает значения 69,23 что соответствует более чем 20% снижения за год. Факторы, повлиявшие на столь существенное снижение можно разделить на две группы: внешние и внутренние, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Чечулин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«К внутренним стоит отнести действе ЦБ РФ, который обещал с 15 января продолжить покупку валюты на внутреннем рынке. При этом нужно понимать, что ослабление происходило на фоне невыполнения объема закупок в 2018 году. В этом году ЦБ потратил 2 трлн 141 млрд рублей на покупку валюты. Не потраченными остались 2 трлн 075 млрд. рублей. Как видно из представленных чисел план не выполнен почти на 50%», — отметил эксперт.

Следовательно, не внутренние факторы создали столь серьезное давление на национальную валюту, а внешние. Факторы уже довольно классические: цена на нефть и санкционное давление. Причем в 2018 году влияние нефтяных цен на рубль было довольно сдержанным и проявилось лишь после начала резкого снижения цен на «черное золото», а вот реакция на возможность новых санкций напротив — куда более яркая чем могло бы показаться.

«Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующие прогнозы: национальная валюта продолжит остро реагировать на новости о введение новых санкций которые должны поступить уде в начале 2019 года (если США наконец-то разберутся с бюджетом и, наконец, запустят правительство), рост доллара США на фоне продолжающегося ужесточения монетарной политики ФРС США, инфляционные движения связанные с ростом налогов с нового года и дополнительными факторами и катализаторами волатильности после санкций станут цены на нефть и действия ЦБ РФ», — считает Чечулин.

По его словам, прогноз на 2019 год не выглядит сильно шокирующим. Ожидается движение рубля к уровню 72−73 против доллара в начале года, но, скорее всего, он там не закрепится. ЦБ РФ начнет действовать только при выходе рубля «выше психологического уровня 70». Возможно даже ожидается одно повышение ставки в случае активного роста курса доллара против рубля. Так или иначе, несмотря на кажущеюся линейность событий нужно помнить, что ситуация может коренным образом поменяться в любой момент.

«По этой причине гражданам РФ рекомендуется держать накопления в валюте и менять их по мере необходимости не пытаясь заработать на резких скачках курса. Если таковые будут, то можно легко получить прибыль, а в случае укрепления рубля потери будут несущественными, так как перспектив для серьезного роста рубля против доллара в ближайшие пару лет нет», — высказал свое мнение эксперт.

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