Тюмень, 26 декабря, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Археологические находки в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа позволили исследователям воссоздать некоторые исторические события X—XIII веков, сообщает 26 декабря пресс-служба Тюменского государственного университета.

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Второй год в тазовской комплексной археолого-этнографической экспедиции принимают участие студенты-историки ТюмГУ под руководством кандидата исторических наук Александр Ткачёва. По его словам, особый интерес представляют два исторических этапа.

Первый относится к периоду развитого средневековья и существования носителей кинтусовских традиций, известных обилием металлических изделий. Это время оседлых рыболовов и охотников на дикого оленя, песца и морского зверя. Именно с ними археологи связывают существование легендарного народа сихиртя, о котором у ненцев сохранилось большое количество легенд и сказаний.

«Второй период — это время проникновения самодийских народов на территорию Заполярья. И, вероятно, это проникновение было отнюдь не мирным. О военном противостоянии свидетельствуют результаты исследования одного из могильников, где зафиксировано нарушение канона погребального обряда, вторичные или парциальные захоронения и специфический инвентарь — кольчуги, железные наконечники стрел и ножи», — говорит Ткачёв.

Как пояснил историк, заключительная фаза средневековой истории соотносится с периодом ранней христианизации населения лесотундровых и тундровых зон — уже исследованы девять детских погребений, оставленных, вероятно, раннеселькупской родовой группой. Обнаружены медные нательные крестики и один позолоченный образок с изображениями Святого Николая Чудотворца и Святой Троицы. Кроме того, ученые получили серию образцов древесины, которая позволит установить точные датировки этого объекта. На основе собранных материалов археологи постепенно воссоздают дописьменную историю северного края Тюменского региона.

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